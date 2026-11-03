Кортунов: позиция Трампа по Украине вряд ли изменится из-за выборов в США

Политолог рассказал, изменят ли выборы в Конгресс позицию Трампа по Украине Кортунов: позиция Трампа по Украине вряд ли изменится из-за выборов в США

Москва3 ноя Вести.Позиция американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию вряд ли изменится из-за итогов промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Об этом заявил политолог, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что глава Белого дома может захотеть "умыть руки", если переговорный процесс будет слишком затянут.

Я думаю, что если Трамп каким-то образом изменит свою позицию в отношении переговоров, то это будет связано скорее с его личным разочарованием пояснил политолог

Накануне газета Berliner Zeitung написала, что приход демократов к власти в Конгрессе США не улучшит ситуацию для киевского режима.