BZ: возможная смена власти в Конгрессе США не поможет Украине

BZ: положение Украины не изменится в случае смены власти в Конгрессе США BZ: возможная смена власти в Конгрессе США не поможет Украине

Москва3 ноя Вести.Приход демократов к власти в Конгрессе США не поможет киевскому режиму, сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Украина больше не является центральным вопросом для Вашингтона, уточняет газета.

Надежда на то, что смена власти в Конгрессе США может привести к развороту политики США в отношении Украины, скорее всего, окажется иллюзией подчеркивает BZ

Агентство Reuters написало, что Демократическая партия может добиться одобрения нового пакета помощи Украине, если получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс.