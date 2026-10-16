Москва16 окт Вести.Из-за преимущества демократической партии в преддверии выборов в Конгресс в руководстве киевского режима считают, что они пересидели президента США Дональда Трампа, и теперь им будет гораздо проще работать с Вашингтоном. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Украинцы-то полагают, что они Трампа в общем и целом пересидели, что впереди выборы в Конгресс, на которых демократы побеждают. И после этого им будет работать, конечно, гораздо проще, как они полагают, с Вашингтоном. Но здесь, я думаю, все-таки не так все будет гладко для них отметил политолог

По его словам, у демократов сохраняется серьезное преимущество на этих выборах, которое позволит им получить большинство в Палате представителей, а, возможно, и в Сенате.

Я думаю, что демократы ставят себя в неудобное положение, потому что когда выборы пройдут и выяснится, что демократы могут взять Палату представителей и даже, кроме Украины у них будет огромное количество других направлений, где они будут пытаться работать и создавать проблемы Трампу. То есть кризис с нехваткой оружия, ракет и всего остального все равно будет проявляться. Я думаю, что все-таки в конечном счете украинцев будет ждать определенное разочарование, когда демократы не спасут Зеленского сказал Дудаков

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страну ждет новая Великая депрессия, если демократы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.