Трамп: в США наступит новая Великая депрессия в случае победы демократов

Трамп: США ждет новая Великая депрессия в случае победы демократов Трамп: в США наступит новая Великая депрессия в случае победы демократов

Москва14 окт Вести.США ждет новая Великая депрессия, если демократы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп.

Если демократы победят, вы получите экономическую депрессию в духе 1929 года. А в случае победы республиканцев американцы получат по $5 тыс. в карман и невиданные ранее экономические успехи отметил Трамп на митинге своих сторонников на Аляске

Великая депрессия - мировой экономический кризис, начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжался до 1939 года.

Больше всего пострадали города, прекратилось строительство, резко упали цены на сельхозтовары, безработица затронула 14 млн американцев.