Москва7 ноя Вести.Фондовый рынок США потерял $3 трлн из-за победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы потеряли $3 трлн вчера​​​. Наша страна потеряла $3 трлн, и все из-за выборов. Но я расстроился бы сильнее, если бы победа демократов привела к росту фондовых рынков. Если бы мы заработали $3 млн, я бы, наверное, сильнее расстроился