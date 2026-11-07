Москва7 нояВести.Фондовый рынок США потерял $3 трлн из-за победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.
Мы потеряли $3 трлн вчера. Наша страна потеряла $3 трлн, и все из-за выборов. Но я расстроился бы сильнее, если бы победа демократов привела к росту фондовых рынков. Если бы мы заработали $3 млн, я бы, наверное, сильнее расстроилсяподчеркнул Трамп
По итогам выборов в Конгресс США 3 ноября, демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей следующего созыва.