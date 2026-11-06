Политолог рассказал, чем займутся демократы после победы на выборах Политолог Васильев: приоритеты демократов – конфликт с Ираном и помощь Украине

Москва6 ноя Вести.После победы на промежуточных выборах в Конгресс демократы сосредоточатся на урегулировании конфликта с Ираном и расширении военной помощи Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Итоги голосования политолог назвал политическим землетрясением, отметив, что сейчас главное внимание направлено на дальнейшие действия демократов.

Что у них, собственно говоря, в приоритетах. У демократов приоритет один, или вернее, внешнеполитический – побыстрее закончить или способствовать тому, чтобы были заключены какие-то мирные соглашения на Ближнем и Среднем Востоке. Я имею в виду отношения с Ираном. А что касается Украины, то там вопрос очень простой: расширение военной помощи Украине. Других приоритетов у демократов нет заявил Васильев

По мнению Васильева, если администрация президента США Дональда Трампа станет препятствовать этим инициативам, то демократы будут вставлять Белому дому палки в колеса.

Если администрация будет препятствовать этому, то демократы даже уже сейчас, до конца года постараются заблокировать принятие военного бюджета и резко осложнить процесс назначения, в общем-то, оставшихся всяких судей и прочих на более низком уровне представителей администраций – ну там посольств, где-то еще в не столь ключевых ведомствах остались какие-то назначения сказал Васильев

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на увеличение помощи от США после победы демократов на промежуточных выборах.