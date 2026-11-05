Успех демократов не означает, что Трамп забудет об Украине

Экс-помощник президента США оценил влияние победы демократов на диалог с РФ Успех демократов не означает, что Трамп забудет об Украине

Москва5 ноя Вести.Успех демократов в обеих палатах Конгресса США не обязательно помешает президенту Дональду Трампу продолжать выбранный курс в отношении России и Украины. Об этом РБК заявил бывший помощник американского президента Томас Грэм.

По оценке экс-помощника Трампа, президенту после выборов нужно будет больше внимания уделять внутриполитическим вопросам. Однако это не означает неизбежной приостановки переговоров с РФ и Украиной.

Если демократы будут контролировать палату представителей и сенат, станет больше слушаний и расследований в отношении связей Трампа с Путиным и характера американо-российских отношений. Но это не обязательно помешает Трампу в целом продолжать делать то, чего он надеется достичь в отношениях с Россией и Украиной написал эксперт в статье

По словам Грэма, продвижение по этим направлениям возможно и без непосредственного участия Трампа. В частности, дальнейший ход переговоров может зависеть от указаний Трампа спецпосланнику Стивену Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио.

По мнению Грэма, определяющими станут события ближайших месяцев. Они покажут, готовы ли Соединенные Штаты использовать имеющиеся инструменты влияния, чтобы побудить стороны конфликта к компромиссам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Трамп после выборов продолжит миротворческие усилия по украинскому вопросу.