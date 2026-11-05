Поражение на выборах может заставить Трампа активизировать переговоры по Украине Эксперт: Трамп попытается вернуть авторитет через урегулирование на Украине

Москва5 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может приложить больше усилий по урегулированию конфликта на Украине из-за поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Такое мнение ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси.

Трамп может попытаться добиться урегулирования конфликта на Украине и представить себя человеком, который обеспечил мир в Европе, чтобы восстановить свой политический авторитет после поражения на выборах сообщил аналитик

Лемиси отметил, что амеркианский лидер хочет запомниться как президент, который оставил заметный след в политике и для этого ему нужны новые победы.

Добиться он их может только в дипломатии и международных отношениях добавил секретарь института

Ишэм Лемиси также напомнил, что после выборов у Трампа сократятся возможности для продвижения внутренней законодательной повестки. В этих условиях он может сосредоточиться на внешней политике, которая в значительной степени относится к полномочиям исполнительной власти.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. В результате - Демократическая партия одержала победу и "перехватила" у республиканцев контроль над Палатой представителей и Сенатом.