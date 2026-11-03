Эксперт спрогнозировал развитие отношений РФ и США после выборов в Конгресс Эксперт Демчук: Трамп продолжит мирное урегулирование после выборов в Конгресс

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп продолжит стремиться достичь прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта, несмотря на итоги промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Он отметил, что внешнюю политику Штатов продолжит определять президент.

Наверное, он будет все-таки продолжать стремиться достичь прогресса в урегулировании, поскольку это было его предвыборное обещание. Вот уже заявлено, что Соединенные Штаты будут посредниками на переговорах России и Украины в Абу-Даби… То есть Соединенные Штаты будут тоже здесь активно вовлечены, и Трамп будет показывать, что мы движемся, прогресс идет, ничего не остановилось, мы все больше и больше продвигаемся к мирному урегулированию сказал Демчук

Также он уточнил, что новому составу Конгресса США будет достаточно сложно заблокировать ранее принятые решения президента, например, подписание дизельного соглашения с Россией.

Теоретически Конгресс может лишить Трампа финансирования, но заблокировать какие-то решения, принятые президентскими указами, достаточно сложно – нужно найти на это юридические основания. И я думаю, что когда Трамп принимал подобного рода решения, то его помощники, советники рассмотрели все возможности юридические для этого, в том числе возможного противодействия со стороны Конгресса добавил эксперт

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября, во время которых будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. В настоящее время обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.