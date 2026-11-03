Москва3 ноя Вести.Выход США из прямого столкновения с Россией привел к геополитическому сдвигу в Европе, вызвав страх и истерику у европейских лидеров. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

По его мнению, теперь европейцы вынуждены готовиться к военному конфликту, в том числе путем построения авторитарных режимов.

Все, что происходит сегодня в Европе, это - следствие выхода США от прямого столкновения с Россией. Я не побоюсь этого сказать, что это приведет к распаду НАТО. Потому что главная фундаментальная формула НАТО — это то, что Соединенные Штаты Америки будут в Европе воевать с Россией, потому что НАТО создавалось для войны с нами. А тут они явно дали понять, что они этого делать не будут. Все остальное — это уже автошоки этого огромного геополитического сдвига. И вся эта истерика европейская — это тоже следствие геополитического сдвига. То, что я наблюдаю за всеми этими европейскими насекомыми, которые сейчас говорят и делают, и бегают активно, как тараканы в страшном ужасе, на самом деле - они проснулись в мире, где у них убрали крышу вот над этим райским садом имени [экс-главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа] Бореля. И, соответственно, они Россию дико боятся, и это делает их опасными. Но чтобы подготовиться к большой войне, о которой они говорят, им нужно не только строить армии, не только учения проводить "коалиции желающих", прости Господи, им нужно накачивать всех пропагандой, а в первую очередь - выстраивать жесткую авторитарную вертикаль управления, подавлять оппозицию заявил Полетаев

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал, что противники президента США Дональда Трампа, опираясь на публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола, формируют консенсус в части американской элиты против Дональда Трампа и его сторонников .