Москва3 ноя Вести.Противники президента США Дональда Трампа, опираясь на публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола, формируют консенсус в части американской элиты против Дональда Трампа и его сторонников . Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Майкл Макфол занимал пост посла США в России с января 2012 года по февраль 2014.

Враги президента США Дональда Трампа ждут 3 ноября. Трамп своей деятельностью или своим бездействием затронул очень многие круги в Соединенных Штатах. А я обратил внимание только на одно событие - 28 октября человек, который опозорил профессию дипломата Майкл Макфол, опубликовал статью в журнале Foreign Affairs - детальное описание государственной измены Дональда Трампа по многим статьям. Там пишут, как его якобы завербовали здесь в Москве, а потом в 2016 году он якобы без России никак не мог бы стать президентом Соединенных Штатов. А далее он стал исполнять те задания, которые ему давали в Кремле. ... Читать, конечно, эту совершенную дичь невозможно, но это то, вокруг чего сегодня формируется консенсус той части элиты, которая разрастается в Соединенных Штатах, которая пытается создать новый блок и не пустить не только Трампа, но и тех, кто его поддержит на этих выборах заявил Ткаченко

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бывший посол США в России Майкл Макфол во время своей работы на этом посту был "терминатором" американской дипломатии, который своими действиями уничтожал переговорный инструментарий.