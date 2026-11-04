Москва4 ноя Вести.Трампизм вскоре утратит популярность среди американцев. Об этом ИС "Вести" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев, комментируя итоги промежуточных выборов в Конгресс США.

Каким образом дальше будет складываться ситуация, сказать сложно. Но в данном случае … трампизм … не только не может, не будет востребован … американским обществом. Американское общество уже поставило свою точку … По Конституции еще Трамп два года будет, может быть, вести арьергардные сражения. У Трампа еще есть огромные полномочия, иногда он даже намекает на то, что у него есть ядерная кнопка. И все это в совокупности, учитывая его непредсказуемый характер. Еще очень трудно сказать … если он уйдет, то … как он хлопнет дверью, потому что уйти можно по-разному