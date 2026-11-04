Эксперт Васильев заявил, что Трамп сохраняет за собой огромные полномочия Эксперт Васильев: у Трампа все равно остаются значительные полномочия

Москва4 ноя Вести.Даже после поражения республиканцев на выборах в Конгресс у президента США Дональда Трампа остаются огромные полномочия. Об этом ИС "Вести" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он обратил внимание на то, что, зная непредсказуемость Трампа, будет очень сложно спрогнозировать его дальнейшее поведение.

По конституции еще Трамп два года будет, может быть, вести арьергардные сражения. У Трампа еще есть огромные полномочия, иногда он даже намекает на то, что у него есть ядерная кнопка. И все это в совокупности, понимаете, учитывая его непредсказуемость, характер. Очень трудно сказать, как он может быть, если он уйдет, то, что называется, как он хлопнет дверью. Потому, что уйти можно по-разному рассказал Васильев

Ранее политолог Иван Пятибратов спрогнозировал последствия победы демократов на выборах в Конгресс. Он допустил, что давление на Трампа усилится.