Американцы рассказали о своей реакции на результаты выборов Жители США поделились реакцией на результаты выборов

Москва4 ноя Вести.Граждане США рассказали о своей реакции на результаты выборов в Конгресс, а также поделились ожиданиями от следующих двух лет. Свои эмоции они озвучили в интервью ИС "Вести".

Во-первых, это стоимость жизни. Мне 25 лет. Очень трудно сводить концы с концами, особенно для молодого человека в условиях нынешней экономики. Внешняя политика должна быть на втором месте. Ненавижу то, что мы делаем за границей. Ненавижу военно-промышленный комплекс и все, что за этим стоит рассказал молодой американец

Другие жители США ожидают, что между главой государства и Конгрессом будет конфликт в ближайшие два года.

Я думаю, что в следующие два года конечно будет конфликт президента и Конгресса считает другой американец

Некоторые жители США отмечают, что теперь в стране появится оппозиция президенту Дональду Трампу.

Но по крайне мере у нас появятся те, кто не будут следовать за ним по пятам и идти к краху и разрухе отметила жительница США

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что даже после поражения республиканцев на выборах у Трампа сохраняются значительные полномочия. Эксперт отметил, что дальнейшее поведение главы США будет очень трудно спрогнозировать.