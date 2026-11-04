Выборы в США показали, что граждан не волновали геополитические решения Трампа Журналист Богданов о выборах в Конгресс: холодильник победил все остальное

Москва4 ноя Вести.Предварительные итоги выборов в Конгресс США свидетельствуют о том, что американских избирателей экономическая ситуация внутри страны волнует больше, чем геополитика. Так шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" прокомментировал утрату республиканцами доминирования в Палате представителей.

По оценке Богданова, американцы не оценили действия главы государства Дональда Трампа на мировой арене, так как они негативно сказались на ценах, в частности на топливо, в стране.

Холодильник победил все остальное, и это чувствуется на кончиках пальцев здесь, в США, когда ты идешь в магазин, ездишь в какие-то американские штаты. О чем люди говорят? В целом людям в общем-то все равно и на геополитику, и на какие-то глобальные истории, которые Трамп затевал. Если бы он ничего не трогал, может быть, даже было лучше. Условно говоря, не начал бы войну с Ираном, которая подстегнула рост цен на топливо, не устраивал бы пляски с тарифами, которые тоже забросили цены на многие товары очень серьезно вверх, инфляция и так далее объяснил журналист

Согласно оценке Bloomberg, Демократическая партия может завоевать большинство в Сенате по итогам промежуточных выборов. Она получит как минимум 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса. В действующем составе республиканцам принадлежат 53 места, оставшимися 47 мандатами располагают демократы вместе с независимыми сенаторами, поддерживающими их.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в американский Конгресс. Также он подчеркнул, что будет работать с представителями Демократической партии.