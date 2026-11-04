Москва4 ноя Вести.Выдвиженцев от Демократической партии США на промежуточных выборах в Конгресс ожидает крупная победа.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал политолог Дмитрий Саймс.

Объективно у Демократической партии сегодня будет победа. По крайней мере, в отношении Палаты представителей … Мне очень трудно представить сценарий, когда демократы не захватили бы контроль над (нижней палатой Конгресса – прим. ред.) заявил эксперт

Саймс добавил, что такой прогноз подтверждают все опросы общественного мнения и практически все аналитики, в том числе, поддерживающие действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

Что касается Сената, эта ситуация более сложная. Опросы тоже в пользу демократов. Им нужно захватить четыре места в Сенате … И когда я смотрю на опросы, у них даже есть возможность приобрести семь дополнительных мест. Но эта ситуация более сложная, чем с Палатой (представителей – прим. ред.), потому что сегодня голосуют как раз те, которые не голосовали по почте, те, которые не воспользовались формулой предварительного голосования. Сегодня голосуют те, кто являются основными сторонниками Трампа, которых он призывал прийти и лично голосовать в последний день. Поэтому тут возможны сюрпризы объяснил политолог

Участки для голосования на выборах открылись во всех штатах. Гражданам США предстоит избрать 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также пройдут выборы губернатора.