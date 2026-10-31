NBC: почти 50 млн граждан США проголосовали на выборах в Конгресс

Около 50 млн американцев проголосовали на выборах в Конгресс NBC: почти 50 млн граждан США проголосовали на выборах в Конгресс

Москва31 окт Вести.В США 49,8 млн граждан проголосовали на выборах в Конгресс. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что 22,4 млн избирателей отправили бюллетени по почте, остальные проголосовали на избирательных участках очно.

49,8 миллиона голосов отдано по всей стране по почте или досрочно отмечается в сообщении

На промежуточных выборах 3 ноября американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената. В настоящее время обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия.

Эксперты предполагают, что в случае получения большинства в Конгрессе демократы начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы.