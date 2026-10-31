Москва31 октВести.В США 49,8 млн граждан проголосовали на выборах в Конгресс. Об этом сообщает телеканал NBC.
Уточняется, что 22,4 млн избирателей отправили бюллетени по почте, остальные проголосовали на избирательных участках очно.
49,8 миллиона голосов отдано по всей стране по почте или досрочноотмечается в сообщении
На промежуточных выборах 3 ноября американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената. В настоящее время обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия.
Эксперты предполагают, что в случае получения большинства в Конгрессе демократы начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы.