Москва3 ноя Вести.Анализируя текущую динамику досрочного голосования и электоральные тренды, отраженные в опросах, в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков сделал предварительный прогноз на итоги промежуточных выборов в Конгресс США, в ходе которых будут избраны 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов.

Примерно расклад такой: демократам 240 мест в нижней палате и 54 места в Сенате. Я не уверен, конечно, что настолько грандиозно демократы победят. Тут я думаю, кстати говоря, против них может в итоге сыграть эффект высокой базы. Потому что сами демократы себе уже накрутили. И они уверены в том плане, что вот сейчас буквально, будет не синяя волна, а синее цунами. То есть республиканцев вынесут, и для них это будет победа, а-ля, опять же Рузвельт, 1932-й год, "Великая депрессия", или Обама - 2008-й год, то есть республиканцы потеряют грандиозное количество мест. И, например, в том же Техасе демократы сейчас на полном серьезе уверены, что они забирают и сенатское кресло, и кресло губернатора, и кресло вице-губернатора, и все места выбранные ниже. То есть весь Техас по сути переходит под контроль Демпартии заявил Дудаков

Ранее профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд заявил, что победив на промежуточных выборах в США, демократы, вероятно, начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы. Такого мнения придерживается