Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп и установленное после промежуточных выборов большинство демократов в Конгрессе будут взаимно блокировать различные решения друг друга, что может привести к новому шатдауну (временное прекращение работы федерального правительства) в стране. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Однако в конечном итоге сторонам придется договариваться друг с другом, чтобы работа государственных служб не была парализована, считает эксперт.

Большинство демократов в Конгрессе будут эти решения блокировать, но все кончится просто тем, что они будут блокировать решения друг друга, и вполне возможно, что мы будем свидетелями нового шатдауна, то есть не утверждения бюджета. В конце концов все равно придется договариваться, чтобы жизнь в Соединенных Штатах не была парализована, чтобы государственные службы все работали, поэтому так же, как и в прошлые годы, будет достигнут некоторый компромисс путем взаимных уступок сказал Демчук

Также он усомнился в том, что демократы одержат ошеломляющую победу на промежуточных выборах в Конгресс США, однако в нижней палате, вероятно, получат большинство кресел.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что республиканская партия на промежуточных выборах в Конгресс США может поставить почти невиданные для себя антирекорды – у республиканцев остается мало шансов на то, чтобы сохранить за собой Палату представителей.