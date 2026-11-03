Москва3 ноя Вести.Раннее голосование в США, где демократы демонстрируют значительное преимущество благодаря высокой мобилизации своего электората, может свидетельствовать о потенциальных сенсациях на предстоящих выборах, включая возможные победы демократов в традиционно республиканских штатах. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог, американист Малек Дудаков.

По его словам, уже очень многие американцы успели проголосовать заранее, потому что в Америке позволяется в подавляющем большинстве штатов свои бюллетени отправлять по почте на участки, либо на открывшихся избирательных участках, которые открыты заранее, проголосовать.

Динамика раннего голосования в США — это довольно неплохой индикатор, потому что можно увидеть, какой партии удается лучше мобилизовывать свой собственный электорат. И сейчас у демократов, конечно, преимущество серьезное. Там порядка половины всех, кто проголосовал — это сторонники Демпартии, примерно треть — это республиканцы, поэтому отрыв большой. Демократы всегда традиционно лучше голосуют по почте, но сейчас отрыв, я думаю, несколько побольше, чем он был в предыдущие электоральные циклы. И у демократов ощущается больше энтузиазма их электората — приходить на участки и отдавать свой голос. На выборах в Конгресс это играет зачастую важнейшую роль, потому что там явка не очень высокая в отличие от президентских выборов. И поэтому той партии, которой удается свой электорат провести, ей удается, как правило, одержать победу рассказал Дудаков

Плюс, по его мнению, наблюдается довольно интересный прецедент на этих выборах: если раньше демократы традиционно вели в колеблющихся штатах в раннем голосовании, а потом республиканцы эту фору сокращали в день выборов, и поэтому расклад был 50 на 50, то сейчас в колеблющихся штатах, таких как Северная Каролина и Джорджия, ситуация показывает победу демократов.

Поэтому тут я думаю, что сенсаций мы увидим немало. Ну, в Техасе демократы последний раз побеждали в сенатской гонке в конце восьмидесятых, то есть там почти 40 лет назад. А в Канзасе последний раз почти 100 лет назад. Это был 1932-й год: Рузвельт, "Великая Депрессия". В общем, совсем другая эпоха и совсем другая Америка. Поэтому, если там внезапно демократам удастся одержать победу, это, конечно, для них будет очень сильный моральный буст (от английского morale boost — поднятие морального духа), а вот республиканцам придется нелегко. Я бы тут тоже не стал бы забегать вперед, говорить о том, что точно-точно, республиканцы сохранят Сенат рассказал Дудаков

Анализируя текущую динамику досрочного голосования и электоральные тренды, отраженные в опросах, ранее политолог, американист Малек Дудаков сделал предварительный прогноз промежуточные выборы в конгресс США, в ходе которых будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов.