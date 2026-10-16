Москва16 окт Вести.После предстоящих выборов в Конгресс в администрации президента США Дональда Трампа могут произойти серьезные кадровые перестановки. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Малек Дудаков.

Я думаю, что после выборов, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейший полураспад команды Трампа. То есть там уже сейчас ходят слухи о том, что Сьюзан Уайлс, глава аппарата, будет уходить в отставку. Мы видим, какие большие проблемы сейчас у нового пресс-секретаря Белого Дома Кэти Захарии. Она постоянно оговаривается и совершает ошибки. Поэтому после этих выборов администрацию Трампа ждет очень много отставок. И это, конечно, точно не будет усиливать его положение в рамках внутриамериканского противостояния со своими оппонентами отметил эксперт

Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.

Ранее депутат Госдумы Николай Стариков заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что итоги выборов в Конгресс США определят историческую роль Трампа.