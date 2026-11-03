Москва3 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп будет из Белого дома следить за результатами промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.
Об этом рассказала журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Президент Трамп будет наблюдать за результатами выборов из Белого доманаписала она в соцсети X
Ранее Трамп отметил, что победители предстоящих выборов в Конгресс станут доминирующей силой в политике США. Он также добавил, что демократы ненавидят Америку.