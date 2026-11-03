NewsNation: Трамп будет следить за выборами в Конгресс из Белого дома

СМИ: Трамп собирается следить за промежуточными выборами из Белого дома NewsNation: Трамп будет следить за выборами в Конгресс из Белого дома

Москва3 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп будет из Белого дома следить за результатами промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом рассказала журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

Президент Трамп будет наблюдать за результатами выборов из Белого дома написала она в соцсети X

Ранее Трамп отметил, что победители предстоящих выборов в Конгресс станут доминирующей силой в политике США. Он также добавил, что демократы ненавидят Америку.