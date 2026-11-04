CNN узнал, как американцы относятся к Дональду Трампу CNN: большая часть опрошенных американцев не одобряет деятельность Трампа

Москва4 ноя Вести.Около 60% проголосовавших в промежуточных выборах в Конгресс США американцев, не одобряют деятельность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из предварительных результатов общенационального опроса избирателей CNN Voter Poll.

Согласно исследованию, около 20% избирателей, которые поддерживали нынешнего президента на выборах 2024 года, теперь отрицательно оценивают его деятельность. Как отмечает CNN, основными причинами недовольства стали негативное отношение к президенту и неудовлетворенность экономической ситуацией.

Телеканал подчеркивает, что данные являются предварительными оценками и могут измениться после учета окончательных результатов выборов.

Ранее стало известно, как Трамп собирается поступить при победе демократов на выборах в Конгресс.