Почти 70% американцев считают, что США идут в неправильном направлении

Большинство американцев считают, что США движутся в неверном направлении Почти 70% американцев считают, что США идут в неправильном направлении

Москва3 ноя Вести.Почти 70% граждан США скептически относятся к курсу развития их страны.

Результаты опросов были опубликованы в день промежуточных выборов в США.

Американцы пессимистично настроены по поводу направления страны в течение нескольких лет. Примерно семь из десяти взрослых жителей США говорят, что страна движется в неправильном направлении говорится в сообщении Associated Press и аналитического центра NORC

Согласно опросу, скептически относятся к курсу страны 92% сторонников Демпартии. Иная ситуация наблюдается у республиканцев: из них 51% доволен вектором развития Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что признает итоги промежуточных выборов в Конгресс при условии, если они будут честными. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с демократами.