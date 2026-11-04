Европейцы злорадствуют над поражением республиканцев на выборах в США Politico: Европа злорадствует над проигравшими выборы в Конгресс республиканцами

Москва4 ноя Вести.Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США вызвало злорадство у европейцев, пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что этот момент стал "редким лучом надежды" для них, поскольку теперь президент США Дональд Трамп будет больше отвлечен на внутренние проблемы, а не на Европу.

Изменение баланса сил в Вашингтоне усиливает давление на Дональда Трампа и дает европейскому политическому мейнстриму редкий повод испытать облегчение по ту сторону Атлантики. Европа испытывает немалое злорадство говорится в публикации

В то же время в Европе признают, что переход Конгресса США под контроль демократов еще не значит, что Белый дом станет более сговорчивым в общении с европейцами, поскольку у Трампа остается значительная свобода действий во внешней политике, добавили журналисты.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обрадовался победе демократов на выборах в США и признался, что любит демократию.

4 ноября агентство Bloomberg опубликовало прогноз, что демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США после промежуточных выборов. Демократической партии достаются минимум 223 места в нижней палате, а Республиканской – лишь 126 мандатов. В Сенате, по оценке агентства, демократы также получат большинство – 54 места, в то время как за республиканцами останется 41 кресло.