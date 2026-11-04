Москва4 нояВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал результаты промежуточных выборов в США признанием в любви к демократии. Кадры из речи Туска опубликованы в соцсети X.
Политик отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценил работу Демократической партии на этих выборах, и согласился с этой оценкой.
Я люблю демократиюподписал видео Туск
Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогноз, что демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США после промежуточных выборов. Демократической партии достаются минимум 223 места в нижней палате, а Республиканской – лишь 126 мандатов. В Сенате, по оценке агентства, демократы также получат большинство – 54 места, в то время как за республиканцами останется 41 кресло.