LADBible: Трамп может столкнуться с импичментом после выборов в США

Трампу грозит импичмент после выборов в Конгресс, считают в Великобритании LADBible: Трамп может столкнуться с импичментом после выборов в США

Москва4 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу грозит импичмент, поскольку демократы получили контроль над Конгрессом США после промежуточных выборов, считает журналист британского портала LADBible Аниш Видж.

Он полагает, что демократы могут начать против Трампа расследование из-за ситуации с публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, а также на предмет превышения президентом полномочий и использования власти против политических оппонентов.

80-летнему президенту может грозить импичмент из-за обвинений в злоупотреблении президентскими полномочиями или нарушении Конституции США говорится в публикации

В начале октября Трамп заявлял, что демократы попытаются объявить ему импичмент в случае, если выиграют на промежуточных выборах в Конгресс.

Позднее политолог Дмитрий Саймс назвал шансы импичмента Трампа низкими, поскольку республиканцы сохранят возможность противодействовать попыткам лишить главу Белого дома поста.

Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды – в 2019 и в 2021 годах. Оба раза импичмент отклонен Сенатом.