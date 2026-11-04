Трамп заявил, что демократы навредят себе при попытке объявить ему импичмент Трамп: демократы навредят себе при попытке запустить процедуру импичмента

Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не опасается возможного импичмента после успехов демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом он заявил журналистам.

Трамп прокомментировал вопрос о возможности импичмента.

Ни капли. Думаю, это уничтожило бы Демократическую партию, если бы они пошли на такой шаг. Импичмент без всякой причины - за что? За то, что страна добивается успехов? Наша страна сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории сказал он

На состоявшихся 3 ноября промежуточных выборах демократы добились значительных успехов. Согласно прогнозам американских СМИ, партия получит большинство в обеих палатах Конгресса, что даст ей возможность инициировать процедуру импичмента президента.