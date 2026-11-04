Москва4 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп не считает поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс собственным проигрышем. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что его имя в избирательных бюллетенях отсутствовало.

Я не хотел бы считать это своим поражением. Меня не было в избирательных бюллетенях. Когда ты участвуешь в выборах, это совсем другое дело сказал президент США

При этом Трамп выразил сожаление из-за поражения кандидатов от своей партии, назвав их достойными республиканцами и патриотами. По его словам, для них результаты голосования стали тяжелым поражением.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозам СМИ, демократы получат большинство голосов в обеих палатах.