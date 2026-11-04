Москва4 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует следующие два года только накладывать вето на решения американского Конгресса.
По словам главы Белого дома, республиканцы будут работать с демократами на благо США.
У меня есть право наложить вето на все, но я не хочу просто сидеть и накладывать вето на все в течение двух летсказал Трамп, которого цитирует издание Politico
Американский лидер добавил, что руководство лидирующих на выборах в Конгресс демократов к настоящему моменту уже связалось с ним и заявило о своем желании сотрудничать.
Ранее стало известно, что Демократическая партия может завоевать большинство в Сенате по итогам промежуточных выборов в США. По прогнозам агентства Bloomberg, ее представители получат как минимум 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса.