Трамп заявил, что не намерен два года лишь накладывать вето на решения Конгресса

Трамп не будет следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса Трамп заявил, что не намерен два года лишь накладывать вето на решения Конгресса

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует следующие два года только накладывать вето на решения американского Конгресса.

По словам главы Белого дома, республиканцы будут работать с демократами на благо США.

У меня есть право наложить вето на все, но я не хочу просто сидеть и накладывать вето на все в течение двух лет сказал Трамп, которого цитирует издание Politico

Американский лидер добавил, что руководство лидирующих на выборах в Конгресс демократов к настоящему моменту уже связалось с ним и заявило о своем желании сотрудничать.

Ранее стало известно, что Демократическая партия может завоевать большинство в Сенате по итогам промежуточных выборов в США. По прогнозам агентства Bloomberg, ее представители получат как минимум 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса.