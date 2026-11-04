Трамп опубликовал в соцсетях изображение кепки с надписью "вето" Трамп опубликовал фото красной кепки с надписью "вето"

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал изображение красной кепки, на которой написано Veto (вето).

Эта публикация появилась на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social после прогнозов ряда СМИ о том, что обе палаты американского Конгресса могут перейти под контроль Демократической партии.

Вместе с тем в комментарии изданию Poitico Трамп заявил, что не намерен следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса. Как подчеркнул американский лидер, республиканцы будут работать с демократами на благо США.

По прогнозам агентства Bloomberg, представители Демократической партии получат как минимум 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса.