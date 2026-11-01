Москва1 ноя Вести.В США наблюдается снижение градуса антироссийских настроений. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог, декан факультета государственного управления МГУ, профессор Вячеслав Алексеевич Никонов.

Он напомнил, что ранее в этом году были налажены парламентские контакты между РФ и США.

Контактов по парламентской линии не было очень долго. Приглашение было от Анны Паулины Луны, конгрессвумен, которая очень близка к [президенту США Дональду] Трампу. И решением Госдепартамента временно были сняты санкции. Встречи в США были действительно интересные. Это было открытие первых каналов, и мы, естественно, пригласили делегацию Соединенных Штатов. Вот ждем. Вот этот вот градус антироссийских настроений, он, скорее, сокращается сейчас, падает сказал Никонов

Однако, полагает эксперт, не исключено, что демократы вознамерятся усилить антироссийский нажим.

Учитывая последние пророссийские шаги администрации Трампа, можно ожидать, что демократы, получив большинство в Сенате и Палате [представителей], вновь резко усилят критику Трампа именно по этому вопросу полагает эксперт

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Атланте по итогам встречи глав МИД "Большой двадцатки" (G20) заявил, что Соединенным Штатам важно всегда сохранять диалог с Россией, особенно учитывая размер ее ядерного потенциала.