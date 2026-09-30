Слуцкий: наши отношения с США непростые, но они уже не нулевые

Слуцкий: отношения России и США уже не нулевые Слуцкий: наши отношения с США непростые, но они уже не нулевые

Москва30 сен Вести.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, избранный руководителем фракции в Госдуме девятого созыва, в комментарии ИС "Вести" оценил текущие взаимоотношения РФ и США.

По его мнению, они остаются непростыми, однако парламентарии намерены их улучшать.

Наши отношения с США непростые, но уже не нулевые, не на нулевой отметке. И сейчас роль парламентской дипломатии, роль поездок парламентариев друг к другу, разного рода семинаров, конференций, круглых столов, в том числе и по видеоконференцсвязи очень важна. Поэтому будем это интенсифицировать, возрождать сказал он

Слуцкий рассчитывает, что улучшение отношений с представителями США может произойти в скором виде.

Думаю, что в нынешнем созыве возрождение отношений с американскими парламентариями пойдет, смею предположить, достаточно быстро. Да, будут разные оценки, разные позиции, но будет достаточно интенсивное, по крайней мере отметил политик

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