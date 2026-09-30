Лидер ЛДПР заявил, что ждет визита парламентариев из США Слуцкий уверен, что в Россию скоро приедут американские парламентарии

Москва30 сен Вести.Американские политики скоро приедут в Россию для диалога. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он также подчеркнул, что продолжается активная международная работа в Межпарламентском союзе.

Что касается России-Америки, скоро, я думаю, к нам приедут парламентарии, которые хотят создать так называемый российский кокус (собрание сторонников или членов политической партии - прим. ред.) в Палате представителей и Сенате Конгресса США. Движитель там известная конгрессвумен Анна Паулина Луна. Мы с ней на постоянной связи. К ней уже ездили наши коллеги, в том числе представляющие нашу фракцию сказал Слуцкий

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