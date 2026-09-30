Москва30 сенВести.Новоизбранный депутат Госдумы РФ Владислав Головин рассказал ИС "Вести", что развитие молодежи будет приоритетом в работе.
По его словам, для начала необходимо разобраться с законодательной базой.
Те цели, которые уже были намечены Комитетом молодежной политики и его руководителем Артемом Метелевым, не останутся без внимания в первую очередь. Это касается кибербезопасности, сохранения здоровья, создания условий для развития и работызаявил он
Молодежь — это вклад в будущее, в том числе и в обороноспособность нашей страны, заключил депутат.