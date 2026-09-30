Москва30 сен Вести.Ключевой темой в рамках нового созыва Государственной думы станет обсуждение бюджета. Об этом ИС "Вести" рассказал первый зампред партии "Справедливая Россия" Александр Бабаков.

По его словам, специальная военная операция показала ряд тем, которые должны совместно обсуждаться и приниматься нижней палатой парламента.

Мы считаем, что и в области социально-экономических вопросов, экономической модели существует много тем, которые также могут быть консолидированно обсуждены и приняты. Поэтому мы считаем, что ключевым станет обсуждение бюджета и выработка подходов к нахождению тех возможностей, которые предполагают уменьшение затрат, увеличение доходной части и выполнение социальных обязательств сказал Бабаков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным и реалистичным, а при его подготовке необходимо исключить популистские решения, которые могут негативно повлиять на страну.