Вице-спикер Даванков рассказал, чем займутся "Новые люди" в Госдуме IX созыва Даванков рассказал о направлениях работы "Новых людей" в Госдуме IX созыва

Москва30 сен Вести.Работа фракции партии "Новые люди" в Госдуме РФ нового созыва будет направлена, в частности, на поддержку молодежи и национального производства, вопросы экологии и туризма. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" представитель этой партии, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Он напомнил о программе, с которой "Новые люди" пришли в Госдуму IX созыва.

Эта программа говорит о том, что в нашей стране нужно больше свобод, меньше запретов, нужно поддерживать молодежь, нужно поддерживать наше национальное производство. Будем заниматься вопросами экологии, вопросами туризма – это сейчас самая быстрорастущая отрасль. В общем, все те вопросы, которые были в прошлом созыве. И будем, собственно, бороться с новыми вызовами, которые стоят у нашей страны отметил Даванков

Ранее лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал ИС "Вести" о планах работы по поддержке российской промышленности и бизнеса.