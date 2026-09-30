Нечаев: союзники России - армия и флот, а также промышленность и бизнес

Нечаев дополнил изречение о союзниках России, причислив к ним бизнес Нечаев: союзники России - армия и флот, а также промышленность и бизнес

Москва30 сен Вести.Представители партии "Новые люди" в Госдуме РФ будут работать над поддержкой российской промышленности и бизнеса, на которые в числе прочего опирается наша страна. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии Алексей Нечаев.

По его словам, бизнесу очень нужна определенность.

Бизнес — это во многом инвестиции. Сейчас это - такое, неопределенное. Поэтому чем быстрее мы завершим все эти турбуленции, которые нам Европа устраивает, тем для бизнеса будет лучше сказал Нечаев

Также, по его словам, необходимо доброжелательное отношение и доверие к бизнесу - в частности, отсутствие избыточных проверок.

Это очень важно для настроения людей, потому что, когда мы уверены, что нас и то, что мы делаем, поддерживают, то мы всего добьемся. Как хорошо бизнес работал, помните, в 2022 году, в 2023-м - ведь когда такой массив санкций пошел на Россию, то в основном же вытаскивали наши промышленники, предприниматели. Давайте больше им доверять призвал Нечаев

Он также дополнил известное высказывание о том, что у России только два союзника - армия и флот.

Нет, у нас три союзника у России — это армия, флот и еще все-таки наша промышленность, наш бизнес сказал Нечаев

Также глава "Новых людей" заявил: Госдума в 2017 году совершила ошибку, введя за побои в семье административное наказание вместо уголовного, и законопроект, призванный исправить ситуацию, уже направлен на отзыв в правительство.