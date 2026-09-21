"Новые люди", по предварительным данным, будут представлены в 63 регионах Нечаев: партия "Новые люди" будет представлена в 63 региональных парламентах

Москва21 сен Вести.Партия "Новые люди", по предварительным данным, будет представлена в местных парламентах 63 российских регионов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

По его словам, раньше представители партии были представлены в 45 российских субъектах.

Сейчас в 17 из них мы переподтвердились и снова прошли. И еще в 18 партия дополнительно избралась, то есть теперь у нас 63 региональных парламента – это еще 58 депутатов добавилось в общую команду сказал он

Также Нечаев отметил, что для "Новых людей" всегда была важна поддержка избирателей, а не представленные в парламенте места.

В 2021 году около трех миллионов людей нас поддержало на выборах в Госдуму. Сейчас пять миллионов человек, около пяти. Поэтому я думаю, что точно это для нас результат самый главный. И второе, в Думе 32 комитета было, а у нас было 15 человек… Сейчас у нас точно будет 19 человек, может быть, больше, и это значит, [что] больше можно [будет] сделать добавил он

Выборы в Госдуму в России прошли 18-20 сентября. По итогам обработки 97,37% протоколов "Единая Россия" набрала 57,96% голосов, КПРФ - 13,67%, ЛДПР – 8,96%, "Новые люди" – 7,91%, "Справедливая Россия" – 5,1%.