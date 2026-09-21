Партия "Новые люди" обошла КПРФ и ЛДПР по результатам ДЭГ

На дистанционном голосовании "Новые люди" обошли КПРФ и ЛДПР Партия "Новые люди" обошла КПРФ и ЛДПР по результатам ДЭГ

Москва21 сен Вести.Свыше 6,8 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Государственную думу по всей России, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

По предварительным результатам ДЭГ без учета Москвы, где действует отдельная система, лидирует "Единая Россия" – она набирает 49,14% голосов по партийным спискам.

Второе место занимают "Новые люди" с 15,41% голосов. Далее идут КПРФ – 12,23%, ЛДПР – 10,49%, "Справедливая Россия" – 5,72%, Партия пенсионеров – 2,15%, "Зеленые" – 2,11%, "Коммунисты России" – 1,24%, "Родина" – 0,82%, Партия прямой демократии – 0,4%.

Более 90% избирателей, зарегистрировавшихся на федеральной платформе ДЭГ, приняли участие в голосовании. Из примерно 4 млн зарегистрированных свой голос отдали около 3,65 млн человек.

Еще более 3,17 млн человек приняли участие в электронном голосовании в Москве.