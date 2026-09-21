Москва21 сенВести.В Калининградской области партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов в Государственную думу РФ по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом свидетельствуют данные на сайте регионального избиркома. За правящую партию проголосовали 34 142 избирателей.
"Единая Россия" - 34 142; ЛДПР - 6863; "Партия прямой демократии" – 339говорится в сообщении
По предварительным итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ), партия "Новые люди" набрала 9438 голосов, КПРФ - 6678, а за партию "Зеленые" отдали свои голоса 1280 избирателей.
Как уточняется, на федеральной платформе ДЭГ проголосовало 63 796 жителей региона.