Более 63 тыс. жителей региона проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

"Единая Россия" лидирует в Калининградской области на выборах по итогам ДЭГ Более 63 тыс. жителей региона проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

Москва21 сен Вести.В Калининградской области партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов в Государственную думу РФ по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом свидетельствуют данные на сайте регионального избиркома. За правящую партию проголосовали 34 142 избирателей.

"Единая Россия" - 34 142; ЛДПР - 6863; "Партия прямой демократии" – 339 говорится в сообщении

По предварительным итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ), партия "Новые люди" набрала 9438 голосов, КПРФ - 6678, а за партию "Зеленые" отдали свои голоса 1280 избирателей.

Как уточняется, на федеральной платформе ДЭГ проголосовало 63 796 жителей региона.