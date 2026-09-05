Москва5 сен Вести.Изменения в сфере учета мигрантов, прибывающих в РФ, являются важней историей. Об этом заявил руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев, сообщает ИС "Вести".

Политик отметил, что именно "Новые люди" инициировали идею по внедрению системы "Мигрант ID".

Самое яркое предложение, наверное, - это история, связанная с "Мигрант ID". Конечно, вся Госдума работала, чтобы повернуть и ускорить процесс нормализации работы с мигрантами. И вторая очень большая инициатива - это ведение умного протекционизма. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин рассказал политик

Парламентарий отметил, что благодаря систему умного протекционизма бюджет за три года получил более 160 млрд рублей.

Мы для компании из недружественных стран ввели повышенную пошлину - было 6%, стало 35%. Они теперь платят пошлину у нас в стране, и цены не подняли. То есть это [изменение] не ударило по нашим гражданам отметил он

Ранее Минсельхоз России сообщил, что РФ повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%.