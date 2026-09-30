Москва30 сенВести.Госдума в 2017 году совершила ошибку, введя за побои в семье административное наказание, однако такой подход является этически неверным, заявил в интервью ИС "Вести" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Фракция планирует внести законопроект о домашнем насилии в качестве первого документа в Госдуму нового созыва.
Когда-то Государственная дума 10 лет назад сделала ошибку и вывела из-под уголовного состава домашние побои. То есть получается какая история: если какого-то человека побили на лестничной площадке в доме, то это уголовное наказание. А если побили же в квартире, то, пожалуйста, административкасказал Нечаев
Лидер партии рассказал, что законопроект уже отдан в правительство на отзыв.
Уже два месяца лежит в правительстве, до сих пор правительство не ответилоотметил он
Нечаев также подчеркнул, что у законопроекта очень большая общественная поддержка.
Это огромная проблема. Мы сделали социологию сейчас вместе с ВЦИОМ, видно, какая большая общественная поддержка у этого законопроекта. Поэтому я уверен, что он будет принятдобавил лидер партии
Ранее Нечаев также обратил внимание на необходимость изменения и в системе учета мигрантов. Политик напомнил, что именно "Новые люди" инициировали идею по внедрению системы "Мигрант ID".