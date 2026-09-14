ЛДПР предлагает не наказывать за самооборону при защите дома ЛДПР предложила исключить уголовное наказание за самооборону при защите дома

Москва14 сен Вести.Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в правительство законопроект, исключающий уголовную ответственность за самооборону при незаконном проникновении постороннего в жилище. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ, регулирующую необходимую оборону. Согласно проекту, защита от незаконного вторжения в дом не должна расцениваться как превышение пределов необходимой обороны.

Если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может — любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием пояснил Слуцкий

По его словам, дом — это "последняя граница безопасности семьи", а преступник, сознательно ее пересекающий, "должен понимать последствия".