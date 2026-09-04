ЛДПР предложила запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи ЛДПР предложила ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Москва4 сен Вести.ЛДПР выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в РФ членов своих семей, сообщила Газета.ru со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту.

В документе указано, что законопроект направлен на совершенствование правовой основы противодействия незаконной миграции путем разрешения пребывания в РФ иностранцам "на период выполнения ими трудовых функций на законной основе без членов их семей, не имеющих самостоятельных законных оснований для нахождения в стране".

ЛДПР решительно требует запретить мигрантам привозить в Россию свои многочисленные семьи заявил глава партии Леонид Слуцкий

Как подчеркнули в ЛДПР, ситуация с мигрантами, привозящими с собой в РФ членов своих семей, которые не работают, ведет к формированию миграционных потоков, которые ориентированы "не только на трудовую деятельность, но и на получение социальных выплат, что создает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней".

Ранее депутат от ЛДПР Мария Воропаева предложила снять лимиты с больничного по уходу за ребенком. Отменить ограничения предлагают приоритетно для одиноких матерей. Слуцкий уже направил обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.