Москва11 авг Вести.ЛДПР в настоящий момент разрабатывает законопроект, который предполагает аннулирование приобретенного российского гражданства, если человек после его получения более шести месяцев не проживает в России и не работает в стране без уважительных причин. Об этом ИС "Вести" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик объяснил, что мигранты приезжают в Россию, получают паспорт страны, оформляют выплаты на детей, жилищные субсидии и другие меры поддержки многодетных семей, а затем уезжают обратно на родину. При этом, подчеркнул Слуцкий, они продолжают получать деньги из российского бюджета.

ЛДПР ставит вопрос жестко: если человек после получения гражданства более полугода не проживает в стране и не работает без уважительных причин — его гражданство должно быть аннулировано. Сейчас работаем над таким законопроектом сказал Слуцкий

Лидер ЛДПР добавил, что гражданство является не просто правом, а привилегией, за которую необходимо отвечать.