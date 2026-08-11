Володин: в РФ есть более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства

Володин перечислил основания для прекращения приобретенного гражданства РФ Володин: в РФ есть более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства

Москва11 авг Вести.В настоящий момент в России существует более 80 оснований для прекращения приобретенного российского гражданства. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Парламентарий напомнил, что год назад в России вступил в силу федеральный закон, который расширил перечень оснований для лишения российского паспорта.

Речь идет о тех, кто совершил серьезное уголовное преступление после получения российского гражданства. Число оснований для его прекращения после принятия вышеназванного закона превышает 80 написал Володин

Как напомнил политик, в перечень среди прочего вошли убийства, преступления против половой неприкосновенности, действия, направленные на организацию занятия проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также использование несовершеннолетних в этих целях, преступления против основ конституционного строя и безопасности страны, организация незаконной миграции, а также любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма.

Володин подчеркнул, что те, кто хочет стать гражданами России, должны взять на себя обязанность защищать страну, соблюдать ее законы, знать русский язык и с уважением относиться к культуре и традициям РФ.