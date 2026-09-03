Москва3 сенВести.Депутат от ЛДПР Мария Воропаева выступила с предложением снять лимиты с больничного по уходу за ребенком. Отменить ограничения предлагают приоритетно для одиноких матерей.
Лидер партии Леонид Слуцкий уже направил обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.
Сейчас для семей с больным ребенком до семи лет пособие выплачивается не более чем за 60 календарных дней в году, и за 45 дней – тем, чьим детям приходится от семи до 15 лет.
Руководитель депутатского объединения ЛДПР в Московской городской думе Мария Воропаева отметила, что эти ограничения действуют независимо от состава семьи, дохода и возможности привлечь других людей для ухода за ребенком.
Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребенок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждаетсядобавила Воропаева
О том, в каком случае больничный по уходу за ребенком могут оплатить полностью, рассказал юрист Дмитрий Хрулев.