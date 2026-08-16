Москва16 авгВести.ЛДПР предложила ввести визовый режим для трудовых мигрантов с привязкой к контракту и персональной ответственностью работодателя. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий.
В интервью ТАСС он отметил, что за въезжающих в страну мигрантов должны отвечать те, кто получает с них прибыль.
Мы требуем ввести жесткий визовый режим для трудовых мигрантов с привязкой к контракту, персональной ответственностью работодателя за жилье, медицину, налоги и выездсказал Слуцкий
Депутат также призвал отменить семейную миграцию для низкоквалифицированных сотрудников.
ЛДПР в настоящий момент разрабатывает законопроект, который предполагает аннулирование приобретенного российского гражданства, если человек после его получения более шести месяцев не проживает в России и не работает в стране без уважительных причин.