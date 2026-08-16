Москва16 авг Вести.ЛДПР предложила ввести визовый режим для трудовых мигрантов с привязкой к контракту и персональной ответственностью работодателя. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

В интервью ТАСС он отметил, что за въезжающих в страну мигрантов должны отвечать те, кто получает с них прибыль.

Мы требуем ввести жесткий визовый режим для трудовых мигрантов с привязкой к контракту, персональной ответственностью работодателя за жилье, медицину, налоги и выезд сказал Слуцкий

Депутат также призвал отменить семейную миграцию для низкоквалифицированных сотрудников.

ЛДПР в настоящий момент разрабатывает законопроект, который предполагает аннулирование приобретенного российского гражданства, если человек после его получения более шести месяцев не проживает в России и не работает в стране без уважительных причин.