Депутат Авксентьева высказалась об увеличении фракции "Новые люди" в Госдуме Фракция "Новые люди" в новом созыве Госдумы увеличится почти на 50%

Москва25 сен Вести.Состав фракции "Новые люди" по итогам выборов в Государственную думу IX созыва будет увеличен почти на 50% в нижней палате парламента. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева.

По ее словам, работа фракции в Госдуме станет эффективнее, так как в качестве депутатов присоединились люди, которые на деле доказали, что они являются экспертами в своих отраслях и уже готовы вносить инициативы.

Фракция в Государственной думе девятого созыва партии "Новые люди" будет увеличена. И увеличена существенно, почти на 50%. Это сделает работу нашей фракции более эффективной, потому что, если раньше нас было меньше и несколько комитетов были возложены на одного депутата, то теперь, конечно, погружение будет более серьезным сказала Авксентьева

Согласно информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, фракция "Новые люди" получила 19 мандатов в новом созыве Госдумы.